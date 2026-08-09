CEPANIM: MEF ya entregó 65 mil certificados por más de $44 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha entregado aproximadamente 65 mil Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , por un monto que supera los $44 millones, como parte del proceso destinado a cumplir con esta obligación pendiente del Estado.

La entrega de los certificados se realiza mediante citas previamente asignadas a los beneficiarios, cuya fecha y hora son notificadas a través del correo electrónico registrado en la plataforma habilitada por el MEF.

Te puede interesar: Bono permanente para jubilados: este es el monto que pagará la CSS en agosto de 2026

La institución también ha informado que los beneficiarios pueden consultar el estado de su convocatoria y verificar la información correspondiente a su cita a través de la plataforma de CEPANIM.

¿Cómo se entrega el CEPANIM?

Un aproximado de 65 mil certificados del Cepanim, por un monto que supera los 44 millones de dólares, han sido entregados por parte del @Mef_Pma, a través de citas que son confirmadas a través del correo electrónico. pic.twitter.com/OfAAIIQiqh — Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2026

El proceso de entrega se desarrolla de manera presencial y de acuerdo con la fecha y hora asignadas a cada beneficiario.

El MEF inició la entrega de los CEPANIM en la provincia de Panamá el 15 de junio de 2026, mientras que en el resto de las provincias el proceso comenzó el 22 de junio.

Los beneficiarios deben revisar el correo electrónico registrado para conocer cuándo les corresponde acudir al punto de entrega. También pueden ingresar a la plataforma de CEPANIM y consultar la sección correspondiente a sus solicitudes.

¿Qué es el CEPANIM?

Los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) fueron creados para reconocer los intereses derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes a trabajadores del sector público y privado durante el período comprendido entre 1972 y 1983.

El Gobierno Nacional reglamentó en mayo de 2026 el proceso de emisión, validación, entrega y redención de estos certificados.

El valor de cada certificado depende de las cuotas registradas y del cálculo establecido para los diferentes períodos históricos. Además, los CEPANIM pueden negociarse antes de su fecha de vencimiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en la reglamentación.

El MEF ha señalado que este proceso forma parte del cumplimiento de una obligación histórica con miles de ciudadanos que tenían derecho al reconocimiento de estos intereses.