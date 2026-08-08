Aprehenden a hombre que ingresó a las vías del Metro de Panamá.

Un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional tras ingresar sin autorización a las vías en la estación Santo Tomás de la Línea 1 del Metro de Panamá, lo cual provocó la interrupción del servicio por 37 minutos.@policiadepanama detalla que "el ciudadano, de 29 años, fue… pic.twitter.com/YqZuFrAthS