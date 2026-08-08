Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 15:01

Aprehenden a hombre que ingresó a las vías del Metro de Panamá

El hombre fue aprehendido por la Policía Nacional tras ingresar sin autorización a las vías de la Línea 1 del Metro de Panamá.

Aprehenden a hombre que ingresó a las vías del Metro de Panamá.

Aprehenden a hombre que ingresó a las vías del Metro de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional tras ingresar sin autorización a las vías en la estación Santo Tomás de la Línea 1 del Metro de Panamá, lo cual provocó la interrupción del servicio durante 37 minutos.

La Policía Nacional detalló que el ciudadano, de 29 años, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

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