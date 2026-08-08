Decomisan 1.1 millones de cigarrillos de presunto contrabando en Guabalá.

Un cargamento de cigarrillos de presunto contrabando, oculto entre diversa mercancía que transportaba un camión procedente de la ciudad capital, fue decomisado por personal de la Autoridad Nacional de Aduanas en el Puesto de Control Integral de Guabalá.
Como resultado de la diligencia, las autoridades incautaron aproximadamente 1 190 000 unidades de cigarrillos, con un valor CIF estimado en B/. 89 250.00.
El conductor, de nacionalidad panameña, se mantiene bajo investigación por su presunta vinculación con el delito de contrabando. Asimismo, las autoridades continúan las pesquisas para determinar el origen y el destino final de la mercancía.