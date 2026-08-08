Chiriquí Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 15:47

Decomisan 1.1 millones de cigarrillos de presunto contrabando en Guabalá

Como resultado de la diligencia, las autoridades incautaron aproximadamente 1 190 000 unidades de cigarrillos en Guabalá.

Decomisan 1.1 millones de cigarrillos de presunto contrabando en Guabalá.

Decomisan 1.1 millones de cigarrillos de presunto contrabando en Guabalá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un cargamento de cigarrillos de presunto contrabando, oculto entre diversa mercancía que transportaba un camión procedente de la ciudad capital, fue decomisado por personal de la Autoridad Nacional de Aduanas en el Puesto de Control Integral de Guabalá.

El hallazgo se produjo durante la madrugada de este sábado, en medio de una verificación de rutina a un vehículo de carga. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor presentó facturas que amparaban la adquisición de insumos médicos, flores y artículos de aseo; sin embargo, tras una revisión exhaustiva, los inspectores detectaron varias cajas con los cigarrillos ilícitos escondidas entre la carga declarada.

Como resultado de la diligencia, las autoridades incautaron aproximadamente 1 190 000 unidades de cigarrillos, con un valor CIF estimado en B/. 89 250.00.

El conductor, de nacionalidad panameña, se mantiene bajo investigación por su presunta vinculación con el delito de contrabando. Asimismo, las autoridades continúan las pesquisas para determinar el origen y el destino final de la mercancía.

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