Operativo en La Chorrera: retienen cigarrillos y mercancía por más de B/.379 mil

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) retuvieron cigarrillos y mercancía de presunto contrabando valorados en más de B/.379 mil, durante un operativo realizado en La Chorrera .

La mercancía era transportada en dos camiones con destino al interior del país y fue interceptada por las autoridades en el antiguo peaje de La Chorrera.

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Operativo en La Chorrera: ¿Cómo detectaron la mercancía?

De acuerdo con la información oficial, el operativo se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre el traslado de la mercancía.

Tras recibir la información, los inspectores de la DPFA y agentes de la DIJ interceptaron los dos vehículos para realizar una inspección.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaron un operativo en el que retuvieron cigarrillos y mercancías de presunto contrabando, valoradas en más de B/.379 mil, que eran transportadas en dos… pic.twitter.com/r9uBeJ8njy — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

Durante la revisión se detectaron cigarrillos y otras mercancías que, según las autoridades, no contaban con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal a Panamá.

Tres ciudadanos quedaron a órdenes de Aduanas

Ante la falta de documentación que acreditara el ingreso legal de los productos al país, las autoridades procedieron con la retención de la mercancía.

Además, tres ciudadanos panameños quedaron a órdenes de la Autoridad Nacional de Aduanas, entidad que continuará con las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades y establecer la situación legal de la mercancía retenida.

El operativo forma parte de las acciones de fiscalización dirigidas a combatir el ingreso y traslado de mercancías que presuntamente no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación aduanera panameña.