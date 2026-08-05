Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 15:02

ATTT intensifica operativos en Brisas del Golf y Cerro Viento: ¿qué está verificando?

La ATTT inició operativos en Brisas del Golf y Cerro Viento para verificar el uso correcto de estacionamientos para personas con discapacidad.

ATTT intensifica operativos en Brisas del Golf y Cerro Viento

ATTT intensifica operativos en Brisas del Golf y Cerro Viento

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició una serie de operativos para verificar el uso correcto de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

Las primeras acciones de fiscalización se desarrollaron en Brisas del Golf y Cerro Viento, y posteriormente se extenderán a diferentes puntos del país.

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¿Qué está verificando la ATTT?

Durante los operativos, los inspectores verificarán que los espacios destinados exclusivamente a personas con discapacidad sean utilizados de manera correcta y conforme a las disposiciones vigentes.

La medida busca garantizar que estos estacionamientos permanezcan disponibles para quienes realmente los necesitan y evitar el uso indebido de estos espacios.

La ATTT informó que los operativos continuarán a nivel nacional como parte de las acciones de fiscalización y control del tránsito.

Los conductores deben respetar los espacios debidamente señalizados y destinados a personas con discapacidad para evitar inconvenientes y contribuir a una movilidad más accesible e inclusiva.

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