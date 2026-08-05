ATTT intensifica operativos en Brisas del Golf y Cerro Viento: ¿qué está verificando?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició una serie de operativos para verificar el uso correcto de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.
Te puede interesar: Pagos del PASE-U: IFARHU entregará tarjetas en Colón desde el 10 de agosto, conozca los requisitos
¿Qué está verificando la ATTT?
Durante los operativos, los inspectores verificarán que los espacios destinados exclusivamente a personas con discapacidad sean utilizados de manera correcta y conforme a las disposiciones vigentes.
La medida busca garantizar que estos estacionamientos permanezcan disponibles para quienes realmente los necesitan y evitar el uso indebido de estos espacios.
La ATTT informó que los operativos continuarán a nivel nacional como parte de las acciones de fiscalización y control del tránsito.
Los conductores deben respetar los espacios debidamente señalizados y destinados a personas con discapacidad para evitar inconvenientes y contribuir a una movilidad más accesible e inclusiva.