Contraloría retiene autobús del MEDUCA en Chiriquí por uso irregular.

Por Ana Canto La Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría General de la República ordenó la retención de un autobús oficial asignado al Centro Educativo Básico General Nueva California, en la provincia de Chiriquí, y aplicó sanciones administrativas tras comprobar irregularidades en el uso del vehículo.

Luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre el presunto uso indebido del automóvil, los equipos de Fiscalización iniciaron una investigación administrativa para verificar los hechos.

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El personal analizó diversas evidencias relacionadas con el caso: La solicitud presentada por la Alcaldía de Tierras Altas.

La comunicación remitida por la dirección del plantel a la Dirección Regional del Ministerio de Educación (MEDUCA).

La licencia de conducir del vicealcalde que operaba el vehículo.

El salvoconducto correspondiente.

Las boletas de retención y el acta de entrega del autobús. Con base en los hallazgos, la institución determinó las responsabilidades correspondientes y sancionó tanto a la Alcaldía de Tierras Altas como al MEDUCA, de acuerdo con el grado de participación establecido en la investigación, ordenando además la retención del vehículo como parte de las medidas administrativas adoptadas.