Jóvenes de Veraguas inician pasantías con el programa Mi Primer Empleo Agro

Jóvenes de los corregimientos de Arenas y Quebro, ubicados en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, iniciaron sus pasantías como parte del programa Mi Primer Empleo Agro, una iniciativa del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, que busca fortalecer la empleabilidad juvenil y promover la formación práctica en el sector agropecuario.

El programa, que forma parte del plan Panamá Pa’ Ti, contempla la generación de 2000 plazas de empleo para jóvenes del campo panameño, brindándoles espacios para adquirir experiencia laboral, desarrollar nuevas competencias y establecer un vínculo directo con el sector productivo.

A través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), bajo la dirección de la ministra Jackeline Muñoz, se impulsa esta estrategia que conecta a los jóvenes con oportunidades reales de capacitación y empleo, mediante la articulación con productores agropecuarios interesados en participar y abrir las puertas de sus unidades de producción.

Mi Primer Empleo Agro busca que los jóvenes desarrollen sus capacidades en escenarios reales de trabajo, fortaleciendo el talento humano del campo panameño y facilitando su incorporación al mercado laboral formal.