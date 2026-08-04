Piloto comparece ante tribunal superior de juicio por el presunto asesinato de docente en Veraguas

El Tribunal Superior de Juicio dio inicio al proceso oral contra Bosco Barrera, de 41 años, señalado como presunto responsable del asesinato de la docente Doris Franco, de 37 años, ocurrido el 24 de abril de 2024 en la barriada La Primavera, en la provincia de Veraguas.

Durante la primera jornada, la Fiscalía de Femicidio y Homicidio presentó los alegatos iniciales y comenzó la exposición de los indicios y elementos probatorios que sustentan la acusación.

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De acuerdo con información de la Oficina Judicial, el juicio podría extenderse por al menos cuatro días, debido a la cantidad de pruebas y testimonios que serán presentados durante el desarrollo del proceso.

Juicio por el caso de Doris Franco

La representante del Ministerio de la Mujer, Erika Castañeda, expresó su solidaridad con los familiares de la docente y lamentó la forma en que perdió la vida, reiterando la importancia de que los casos de violencia contra las mujeres sean atendidos con firmeza y sensibilidad.

Por su parte, la defensora de derechos humanos Yadira Pino señaló que la prolongación de estos procesos genera un mayor impacto emocional para las familias de las víctimas y pidió que este tipo de casos se tramiten con la mayor celeridad posible para evitar la revictimización.

El caso de Doris Franco ha generado atención pública en Veraguas y se mantiene como uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con presuntos delitos de femicidio y homicidio registrados en la provincia durante los últimos años.