Darién: ciudadano es condenado a 48 meses de prisión tras proceso judicial

Un ciudadano fue condenado a 48 meses de prisión en la provincia de Darién, luego de ser aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en el marco del Plan Firmeza.
Tema de interés: MiAmbiente impone multa de más de B/.1.1 millones a empresa por contaminación en la Bahía
Condenado a 48 meses de cárcel
Durante la audiencia, el Juez de Cumplimiento ordenó una condena de 48 meses de prisión para el ciudadano. La información oficial no precisa en el reporte suministrado cuál fue el delito por el que se mantenía el proceso vigente ni los detalles de la causa penal.
SENAFRONT mantiene operativo Plan Firmeza en Darién
El SENAFRONT indicó que mantiene acciones policiales constantes en sus diferentes áreas de responsabilidad, como parte de las labores destinadas a garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y el orden.