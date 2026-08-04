Darién Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 15:35

Darién: ciudadano es condenado a 48 meses de prisión tras proceso judicial

Un ciudadano fue condenado a 48 meses de prisión en Darién luego de ser aprehendido por unidades del SENAFRONT y puesto a órdenes de la autoridad competente.

SENAFRONT mantiene operativo Plan Firmeza en Darién

SENAFRONT mantiene operativo Plan Firmeza en Darién

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano fue condenado a 48 meses de prisión en la provincia de Darién, luego de ser aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en el marco del Plan Firmeza.

La aprehensión fue realizada por unidades del Batallón Central del SENAFRONT, quienes ubicaron al ciudadano, que mantenía un proceso judicial vigente. Tras su aprehensión, fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial.

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Condenado a 48 meses de cárcel

Durante la audiencia, el Juez de Cumplimiento ordenó una condena de 48 meses de prisión para el ciudadano. La información oficial no precisa en el reporte suministrado cuál fue el delito por el que se mantenía el proceso vigente ni los detalles de la causa penal.

SENAFRONT mantiene operativo Plan Firmeza en Darién

El SENAFRONT indicó que mantiene acciones policiales constantes en sus diferentes áreas de responsabilidad, como parte de las labores destinadas a garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y el orden.

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