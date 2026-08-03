Agroferias del IMA para el martes 4 y miércoles 5 de agosto: consulta los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 4 y miércoles 5 de agosto desarrollará las Agroferias en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer alimentos de la canasta básica a precios accesibles para la población.
Contenido de interés:Agroferias del IMA vuelven el lunes 3 de agosto: consulta los lugares y horarios
Agroferias del IMA - martes 4 de agosto
Chiriquí
- Cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.
Coclé
- Casa local de El Caño, en el distrito de Natá.
Colón
- Cuadro deportivo del corregimiento de Gobea, distrito de Donoso.
Herrera
- Cancha techada de El Chumical, distrito de Las Minas.
Panamá Este
- Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.
Veraguas
- Casa comunal de La Misericordia, en San José, distrito de Cañazas.
- Casa comunal de El Llanito, en Los Algarrobos, distrito de Santiago.
Panamá Oeste
- Casa cultural de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera.
Darién
- Junta comunal de Aruza Arriba, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Hato Corotú, en el distrito de Mironó.
Agroferias del IMA - miércoles 5 de agosto
Chiriquí
- Cancha comunal de Cerro Viejo, en el distrito de Tolé.
Herrera
- Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré.
Panamá Este
- Parque villa Belén, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
- Chinina Abajo, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.
Veraguas
- Casa comunal de La Raya, en el distrito de Calobre.
- Casa comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.
Panamá Oeste
- Casa local de Faldares, en La Trinidad, en el distrito de Capira.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Müna.