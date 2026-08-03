Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 16:03

Agroferias del IMA para el martes 4 y miércoles 5 de agosto: consulta los lugares y horarios

El IMA publicó las Agroferias para este martes 4 y miércoles 5 de agosto. Conozca los lugares, horarios y dónde se venderá arroz a precio subsidiado.

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

IMA

La institución indicó que todas las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA - martes 4 de agosto

Chiriquí

  • Cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

Coclé

  • Casa local de El Caño, en el distrito de Natá.

Colón

  • Cuadro deportivo del corregimiento de Gobea, distrito de Donoso.

Herrera

  • Cancha techada de El Chumical, distrito de Las Minas.

Panamá Este

  • Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • Casa comunal de La Misericordia, en San José, distrito de Cañazas.
  • Casa comunal de El Llanito, en Los Algarrobos, distrito de Santiago.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera.

Darién

  • Junta comunal de Aruza Arriba, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Hato Corotú, en el distrito de Mironó.

Agroferias del IMA - miércoles 5 de agosto

Chiriquí

  • Cancha comunal de Cerro Viejo, en el distrito de Tolé.

Herrera

  • Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré.

Panamá Este

  • Parque villa Belén, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
  • Chinina Abajo, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.

Veraguas

  • Casa comunal de La Raya, en el distrito de Calobre.
  • Casa comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

  • Casa local de Faldares, en La Trinidad, en el distrito de Capira.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Müna.

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