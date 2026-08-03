Minseg agiliza la renovación de permisos de armas en Chiriquí y otras provincias.

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) acerca los servicios estatales a las comunidades mediante acciones que fortalecen la confianza ciudadana. En la provincia de Chiriquí, la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) realizó por segunda ocasión la jornada de renovación y reactivación de permisos de porte y tenencia de armas de fuego.

Lo que antes implicaba desplazarse hasta la capital, ahora es un trámite accesible en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y en el sector de Divisa, en Herrera, lo que representa un avance hacia la descentralización de los servicios públicos.

La jornada más reciente se desarrolló del 21 al 23 de julio de 2026, con un saldo total de 82 trámites realizados y la entrega de 69 carnés. Específicamente, en Chiriquí se gestionaron 59 solicitudes y se otorgaron 45 carnés, mientras que en Divisa se completaron 23 trámites y se entregaron 15 documentos.

La teniente de la Diasp, Marixenia Víquez, destacó que durante esta actividad los ciudadanos recibieron sus permisos de manera inmediata, lo que demuestra el compromiso institucional con la comunidad.

Como antecedente, la primera jornada tuvo lugar del 23 al 24 de junio en David, con la participación de más de 80 personas; en esa oportunidad se gestionaron 61 trámites y se entregaron 47 carnés. Las atenciones continuaron en Veraguas los días 25 y 26 de junio para ampliar la cobertura del servicio.