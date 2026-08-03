Miviot y Universidad de Panamá impulsan Mapatón 3.0 para fortalecer el ordenamiento territorial

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Universidad de Panamá desarrollan el proyecto Mapatón 3.0, una iniciativa que busca georreferenciar información territorial para fortalecer la planificación urbana y facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo del país.
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Proyecto busca generar herramientas para la planificación
La directora de Ordenamiento Territorial del Miviot, Gianina Rodríguez, explicó que el Mapatón permitirá generar información que servirá de apoyo para futuras planificaciones.
MIVIOT permitirá conocer el crecimiento de las ciudades
La directora de Investigación Territorial del Miviot, Alessandra Treuherz, destacó que esta iniciativa permitirá cuantificar, por primera vez, la cantidad de suelo normado en Panamá.
Además, indicó que el proyecto facilitará identificar hacia dónde se proyecta el crecimiento de las ciudades, optimizar los procesos internos de evaluación y mejorar el acceso a la información pública mediante el Geoportal.
Continuidad de proyectos anteriores
El Miviot recordó que este año, junto con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Facultad de Ingeniería Civil, desarrolló el Mapatón y el Mapatón 2.0.
Como resultado de esas jornadas, estudiantes lograron procesar el mapeo de 617 urbanizaciones georreferenciadas a nivel nacional, así como planos destinados al ordenamiento territorial.