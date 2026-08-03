Miviot y Universidad de Panamá impulsan Mapatón 3.0 para fortalecer el ordenamiento territorial

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Universidad de Panamá desarrollan el proyecto Mapatón 3.0, una iniciativa que busca georreferenciar información territorial para fortalecer la planificación urbana y facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo del país.

Como parte del proyecto, 16 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño participan en jornadas de ocho horas durante tres semanas, en el marco de su trabajo social.

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Proyecto busca generar herramientas para la planificación

La directora de Ordenamiento Territorial del Miviot, Gianina Rodríguez, explicó que el Mapatón permitirá generar información que servirá de apoyo para futuras planificaciones.

El @MIVIOTPma y la @UNIVERSIDAD_PMA avanzan en el “Mapatón 3.0” para georreferenciar información territorial que sirva de herramienta para nuevas planificaciones.



Un total de 16 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño participan en el proyecto en jornadas de ocho… pic.twitter.com/s3ehfL1DEc — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

"Esto implica un esfuerzo colectivo que busca georreferenciar información territorial y transformar datos en herramientas de planificación. La institución también va a generar información al servicio público", señaló. "Esto implica un esfuerzo colectivo que busca georreferenciar información territorial y transformar datos en herramientas de planificación. La institución también va a generar información al servicio público", señaló.

MIVIOT permitirá conocer el crecimiento de las ciudades

La directora de Investigación Territorial del Miviot, Alessandra Treuherz, destacó que esta iniciativa permitirá cuantificar, por primera vez, la cantidad de suelo normado en Panamá.

Además, indicó que el proyecto facilitará identificar hacia dónde se proyecta el crecimiento de las ciudades, optimizar los procesos internos de evaluación y mejorar el acceso a la información pública mediante el Geoportal.

Continuidad de proyectos anteriores

El Miviot recordó que este año, junto con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Facultad de Ingeniería Civil, desarrolló el Mapatón y el Mapatón 2.0.

Como resultado de esas jornadas, estudiantes lograron procesar el mapeo de 617 urbanizaciones georreferenciadas a nivel nacional, así como planos destinados al ordenamiento territorial.