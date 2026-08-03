Guerra Rusia - Ucrania: Ministro Frank Ábrego confirma investigación por el reclutamiento de panameños

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego , confirmó que las autoridades panameñas mantienen abiertas investigaciones sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El ministro explicó que recientemente un miembro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) solicitó una licencia con la intención de viajar a uno de estos países; sin embargo, tras recibir atención de un trabajador social y un psicólogo, desistió de la decisión y continúa prestando servicio en la institución.

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"Efectivamente, lo que hicimos inmediatamente fue presentárselo a un trabajador social y a un psicólogo, y la persona desistió de la licencia y permanece todavía en las filas nuestras", señaló el ministro.

El titular de Seguridad también indicó que el Ministerio Público ya inició una investigación para determinar la existencia de una red dedicada al reclutamiento de personas en Panamá y otros países.

"Entiendo que el procurador ya abrió una investigación. Creo que son tres personas aquí en Panamá las que han sido señaladas de tener algún tipo de relación con esto, que reclutan no solamente en Panamá, sino en otros países, personas para llevarlas a prestar su servicio como contratistas o mercenarios", afirmó Ábrego.

“Según el último conteo que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha proporcionado, son alrededor de 19 personas”, Frank Ábrego, ministro de Seguridad de Panamá, sobre panameños que están participando de la guerra entre Rusia y Ucrania. pic.twitter.com/06Jd64HWgd — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Al menos 19 panameños estarían involucrados

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el número de panameños que actualmente participan en el conflicto entre Rusia y Ucrania asciende a 19 personas.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la forma en que operan estas redes de reclutamiento y reiteraron el llamado a la población a no dejarse engañar por ofertas que prometen altas remuneraciones para participar en conflictos armados en el extranjero.