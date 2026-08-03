Calle 7 Panamá: Paola Viale y Jean Modelo regresan al campo de batalla

El equipo negro de Calle 7 Panamá vuelve a estar completo luego de que el público decidiera el regreso de Paola Viale y Jean Modelo al campo de batalla.
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Calle 7 Panamá: Equipo negro queda completo
Con la reincorporación de ambos competidores, el equipo negro recupera a sus integrantes para enfrentar los próximos desafíos de la temporada.
El regreso marca una nueva etapa dentro de la competencia, donde cada participante tendrá un papel clave para alcanzar los objetivos del equipo.