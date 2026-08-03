Calle 7 Panamá: Paola Viale y Jean Modelo regresan al campo de batalla

El equipo negro de Calle 7 Panamá vuelve a estar completo luego de que el público decidiera el regreso de Paola Viale y Jean Modelo al campo de batalla.

Con el 80% de los votos, Paola Viale logró regresar a la competencia, mientras que Jean Modelo obtuvo el respaldo del 77% de los seguidores, asegurando también su retorno al programa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Calle 7 Panamá: Estos son los capitanes de los equipos en la nueva etapa

Calle 7 Panamá: Equipo negro queda completo

Con la reincorporación de ambos competidores, el equipo negro recupera a sus integrantes para enfrentar los próximos desafíos de la temporada.

View this post on Instagram

El regreso marca una nueva etapa dentro de la competencia, donde cada participante tendrá un papel clave para alcanzar los objetivos del equipo.