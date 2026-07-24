Jean Modelo se despide de Calle 7 Panamá y el equipo negro queda con un integrante menos

La competencia de Calle 7 Panamá vivió una de sus eliminaciones más emotivas luego de que Jean Modelo se despidiera del campo de batalla tras perder el duelo decisivo frente a Raziel.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Jean agradeció la oportunidad de formar parte del programa y aseguró que la pasión que vivió en la competencia permanecerá para siempre en su corazón.

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Calle 7 Panamá: Una despedida marcada por la emoción

Luego de no conseguir la victoria ante Raziel, Jean Modelo abandonó el campo de batalla en medio de lágrimas y emotivas palabras, cerrando así su participación en la competencia.

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Su salida representa un duro golpe para el equipo negro, que a partir de ahora deberá afrontar los próximos desafíos con un competidor menos, aumentando la presión en las siguientes jornadas.

El equipo negro pierde a uno de sus competidores

La eliminación de Jean Modelo modifica el panorama de la competencia, ya que el equipo negro reduce su plantilla mientras la lucha por mantenerse en Calle 7 Panamá entra en una etapa cada vez más exigente.

Los seguidores del programa reaccionaron en redes sociales, donde destacaron la entrega y el compromiso que Jean mostró durante su paso por el campo de batalla.