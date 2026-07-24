Panamá suma otro banco internacional: conoce qué permitirá la llegada de Banco BISA

El Banco BISA , una de las principales entidades financieras de Bolivia, abrirá una oficina en Panamá luego de recibir una licencia internacional otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), lo que le permitirá incorporarse al Centro Bancario Internacional (CBI) del país.

Con esta autorización, el banco podrá operar desde Panamá realizando transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior, además de desarrollar otras actividades permitidas bajo este tipo de licencia.

Panamá suma un nuevo banco internacional

La Superintendencia de Bancos informó que, con la incorporación de Banco BISA, el Centro Bancario Internacional pasa a estar conformado por 62 instituciones financieras, fortaleciendo la presencia de entidades de reconocida trayectoria en la plaza bancaria panameña.

El Banco BISA, con sede en Bolivia, abrirá una oficina en Panamá tras obtener una licencia internacional para operar en el país, informó este viernes la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).



El banco boliviano se incorpora así al Centro Bancario Internacional (CBI) de… pic.twitter.com/cQPQh33UAu — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

Banco BISA forma parte del Grupo Financiero BISA, S.A., organización con más de 60 años de trayectoria en Bolivia y que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros.

Refuerzan el atractivo del Centro Bancario Internacional

Según la SBP, la llegada del banco boliviano representa un paso adicional en el fortalecimiento del Centro Bancario Internacional, al consolidar a Panamá como una plataforma regional para la prestación de servicios bancarios internacionales.

La entidad reguladora destacó que el sistema bancario panameño mantiene indicadores sólidos, respaldados por adecuados niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad.

Economía panameña mantiene crecimiento

De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Bancos correspondiente a mayo de 2026, el Centro Bancario Internacional registró un desempeño favorable en un entorno de estabilidad económica.

El reporte señala que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento cercano al 5 %, mientras que la economía panameña registró un incremento del 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre del año, impulsado por sectores como el Canal de Panamá, el comercio, las finanzas y la construcción.

FUENTE: EFE