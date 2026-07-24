Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 08:28

Estos serán los nuevos precios de la gasolina y el diésel vigentes hasta el 7 de agosto

Los precios de la gasolina y del diésel registrarán un aumento a partir de este viernes 24 de julio, aseguró la Secretaría de Energía.

Precios de la gasolina y el diésel.

Precios de la gasolina y el diésel.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía anunció un incremento en los precios de los combustibles, el cual empezará a regir a partir de este viernes 24 de julio a las 6:00 a.m. y se mantendrá hasta el viernes 7 de agosto de 2026.

Con este ajuste, la gasolina de 95 octanos aumentará 0.08 centésimos por litro, la gasolina de 91 octanos subirá 0.07 centésimos por litro y el diésel experimentará un alza de 0.18 centésimos por litro. De esta manera, el precio por galón quedará fijado en $4.75 para la gasolina de 95 octanos, $4.47 para la de 91 octanos y $4.81 para el diésel.

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.257
  • 91 octanos: 1.181
  • Diésel: 1.271

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.260
  • 91 octanos: 1.183
  • Diésel: 1.273

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.265
  • 91 octanos: 1.189
  • Diésel: 1.279

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.271
  • 91 octanos: 1.194
  • Diésel: 1.284

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.273
  • 91 octanos: 1.197
  • Diésel: 1.287

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.281
  • 91 octanos: 1.205
  • Diésel: 1.294

Volcán

  • 95 octanos: 1.284
  • 91 octanos: 1.207
  • Diésel: 1.297

Changuinola

  • 95 octanos: 1.308
  • 91 octanos: 1.231
  • Diésel: 1.321
Nuevos precios de la gasolina y el di&eacute;sel.

Nuevos precios de la gasolina y el diésel.

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