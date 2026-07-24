Estos serán los nuevos precios de la gasolina y el diésel vigentes hasta el 7 de agosto

La Secretaría Nacional de Energía anunció un incremento en los precios de los combustibles, el cual empezará a regir a partir de este viernes 24 de julio a las 6:00 a.m. y se mantendrá hasta el viernes 7 de agosto de 2026.
Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.257
- 91 octanos: 1.181
- Diésel: 1.271
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.260
- 91 octanos: 1.183
- Diésel: 1.273
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.265
- 91 octanos: 1.189
- Diésel: 1.279
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.271
- 91 octanos: 1.194
- Diésel: 1.284
Las Tablas
- 95 octanos: 1.273
- 91 octanos: 1.197
- Diésel: 1.287
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.281
- 91 octanos: 1.205
- Diésel: 1.294
Volcán
- 95 octanos: 1.284
- 91 octanos: 1.207
- Diésel: 1.297
Changuinola
- 95 octanos: 1.308
- 91 octanos: 1.231
- Diésel: 1.321