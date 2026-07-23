Panamá crea comisión interinstitucional para atender a las personas en situación de calle.

Este jueves fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 11 del 23 de julio de 2026, que crea la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y Atención Integral de las Personas en Situación de Calle en la República de Panamá.
Esta entidad estará integrada por representantes principales y suplentes de los ministerios de Desarrollo Social, Gobierno, Seguridad Pública, Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral, Educación y Ambiente; así como de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y las alcaldías municipales.
Asimismo, la comisión podrá convocar con derecho a voz a representantes de otras instituciones públicas, organismos internacionales, universidades, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro enfocadas en esta problemática.
Entre sus principales funciones destacan las siguientes:
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Elaboración del plan nacional: Diseñar el Plan Nacional Interinstitucional para la atención integral de las personas en situación de calle.
Articulación de programas: Promover proyectos de alojamiento temporal, atención en salud física y mental, rehabilitación, fortalecimiento familiar, capacitación, inclusión educativa e inserción laboral.
Prevención y sensibilización: Ejecutar acciones de concientización dirigidas a la comunidad.
Lineamientos y políticas públicas: Diseñar protocolos de intervención y recomendar estrategias normativas relacionadas con la materia.