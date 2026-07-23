Panamá instalará tres nuevos mareógrafos para fortalecer alerta de tsunamis

Panamá fortalecerá su red nacional de observación oceanográfica con la instalación de tres nuevos mareógrafos, una iniciativa que permitirá mejorar los sistemas de alerta temprana ante tsunamis, la seguridad de la navegación y el monitoreo del comportamiento del mar.

El proyecto es desarrollado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y Fundación Natura, con asesoría técnica de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

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¿Para qué servirán los nuevos mareógrafos?

Según la AMP, los equipos medirán de forma permanente el nivel del mar y podrán incorporar sensores para registrar variables como:

Temperatura del agua.

Acidez (pH).

Variaciones del nivel del mar.

Detección temprana de tsunamis mediante transmisión satelital.

Las autoridades panameñas buscan ampliar la red nacional de observación oceanográfica y fortalecer los sistemas de alerta temprana, la seguridad de la navegación y la investigación científica, a través de la instalación de tres nuevos mareógrafos.



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La información también será utilizada para elaborar cartas náuticas, analizar los efectos del cambio climático, apoyar la planificación de actividades portuarias, turísticas y pesqueras, además de generar series históricas de datos oceanográficos.

¿Dónde serán instalados?

El oceanógrafo y físico Arnulfo Sánchez, jefe de la Oficina de Ambiente de la AMP, explicó que las evaluaciones preliminares identificaron como primera ubicación Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

El segundo equipo sería instalado en una marina del distrito de San Carlos, en Panamá Oeste.

Mientras tanto, la tercera ubicación continúa en evaluación y entre las opciones figuran:

El Laboratorio de Achotines .

. El muelle en construcción del corregimiento de Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

¿Cuánto costarán los equipos?

Cada mareógrafo tendrá un costo aproximado de 50 mil dólares, incluyendo los sensores y cinco años de mantenimiento.

Los tres equipos serán financiados por Fundación Natura e instalarán sobre plataformas de alta estabilidad con sensores submarinos y de superficie, además de paneles solares que permitirán su funcionamiento autónomo.

Panamá contará con cuatro mareógrafos operativos

Con este proyecto, el país dispondrá de cuatro mareógrafos en funcionamiento, ya que actualmente opera uno en El Porvenir, comarca Guna Yala, donado en 2011 por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco y la Universidad de Hawái.

Tres de estos equipos estarán ubicados en el litoral Pacífico y uno en el Caribe.

Además, la AMP analiza la instalación de un quinto mareógrafo en el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en Chiriquí, debido a las condiciones sísmicas de esa región y su importancia para fortalecer la vigilancia ante posibles tsunamis.