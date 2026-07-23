Árbol cae sobre una vivienda en Bocas del Toro; dos casas quedan en riesgo por deslizamientos

Árbol cae sobre una vivienda en Bocas del Toro. SINAPROC

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) realizan labores de remoción de un árbol que cayó sobre una vivienda situada en el sector de Miraflores, distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro.

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