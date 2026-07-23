Árbol cae sobre una vivienda en Bocas del Toro; dos casas quedan en riesgo por deslizamientos

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) realizan labores de remoción de un árbol que cayó sobre una vivienda situada en el sector de Miraflores, distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro.
El colapso del árbol provocó daños parciales en el techo de zinc del inmueble. Durante las evaluaciones de seguridad en el área, los equipos de emergencia identificaron dos residencias adicionales en condición de riesgo ante posibles deslizamientos de tierra.