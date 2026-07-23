¡Estudié 6 semestres de Finanzas en la San Marino!: ¿Existe la universidad donde estudió Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea?

Los seguidores de Yo soy Betty, la fea seguramente recuerdan una de las frases más icónicas de Patricia Fernández , conocida como "la peliteñida" :

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La expresión se convirtió en uno de los momentos más recordados de la telenovela colombiana y, con el paso de los años, sigue siendo utilizada en redes sociales como un meme. Sin embargo, muchos se preguntan si la Universidad San Marino realmente existe.

¿La Universidad San Marino existe?

La respuesta es no, al menos no como aparece en la historia de Yo soy Betty, la fea.

La Universidad San Marino mencionada por Patricia Fernández es un recurso de ficción creado para la telenovela. Nunca existió una institución colombiana con ese nombre donde el personaje hubiera estudiado "seis semestres de finanzas".

Precisamente, la frase se volvió famosa porque Patricia utilizaba constantemente ese argumento para presumir de su formación académica, pese a que nunca terminó la carrera.

¿Existe una universidad con ese nombre?

Sí, pero no tiene relación con la telenovela.

En la República de San Marino, un pequeño país ubicado en Europa, funciona la Universidad de la República de San Marino (Università degli Studi della Repubblica di San Marino).

Esta institución ofrece programas en áreas como:

Comunicación.

Diseño.

Ingeniería.

Arquitectura.

Biomedicina.

No obstante, no guarda ninguna relación con el personaje de Patricia Fernández ni con la historia de Yo soy Betty, la fea.

Una frase que sigue siendo parte de la cultura popular

Más de dos décadas después del estreno de la novela, la frase "seis semestres de finanzas en la San Marino" continúa siendo una de las más recordadas por los fanáticos.

El personaje interpretado por Lorna Paz convirtió esa expresión en un símbolo del humor de la producción, que aún hoy circula en memes, videos y conversaciones en redes sociales.