Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen al concierto benéfico por los sismos en Venezuela

Chayanne se une al concierto benéfico por los sismos en Venezuela.

Los artistas puertorriqueños Chayanne y Gilberto Santa Rosa, junto a figuras venezolanas como Corina Smith y el dúo Chino y Nacho, se unieron a la lista de artistas que actuarán el próximo 16 de agosto en un concierto benéfico en Miami a favor de los afectados por el devastador doble terremoto en Venezuela.

Los venezolanos Micro TDH, Noreh, Jerry Di, Jonathan Moly, Joaquina, Nella y Jorge Luis Chacín, así como los estadounidenses con raíces hispanas, Isadora y Manu Manzo, también formarán parte del evento, según informó este jueves la coalición Unidos por Venezuela, organizadora del concierto.

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Esta es la segunda tanda de artistas anunciados para el espectáculo, que se realizará en el Kaseya Center de Miami a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT) del próximo día 16 y contará con retransmisión simultánea.

Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid fueron algunos de los protagonistas de la primera ola de confirmados, además de Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

En paralelo al concierto, los espectadores podrán realizar donaciones mediante varias plataformas y códigos QR, informó la organización.

El concierto irá acompañado de la emisión de reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones sobre el terreno y testimonios de los afectados, para dar a conocer al público la magnitud de la catástrofe.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó principalmente a las localidades de Caracas y La Guaira, en el norte del país caribeño.

Al menos 5.398 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, según el más reciente balance oficial de las autoridades venezolanas.

Los fondos recaudados durante el concierto "serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación", según Unidos por Venezuela.

FUENTE: EFE