Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 12:34

Aviso del IMPHA: estas son las condiciones marítimas en el Pacífico panameño

El IMPHA mantiene un aviso de vigilancia por condiciones marítimas adversas en el Pacífico panameño, vigente hasta el 27 de julio.

IMHPA pide precaución por el estado del mar en el Pacífico. 

IMHPA pide precaución por el estado del mar en el Pacífico. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido a las condiciones marítimas adversas que se registran en el Pacífico panameño.

La medida estará vigente hasta el 27 de julio, por lo que las autoridades recomiendan a la población, pescadores, operadores de embarcaciones y usuarios de playas mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad mientras persistan las condiciones adversas.

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IMPHA: al tiempo en el Pacífico

Región Pacífico Oriental:

  • Altura: 0.6 - 1.6
  • viento: 05 - 15
  • Periodo de las olas: 06.0 - 17.0

Región Pacífico Central

  • Altura: 1.2 - 1.8
  • viento: 05 - 25
  • Periodo de las olas: 08.0 - 18.0

Región Pacífico Occidental

  • Altura: 0.9 - 1.2
  • viento: 05 - 20
  • Periodo de las olas: 07.0 - 18.0

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