Aviso del IMPHA: estas son las condiciones marítimas en el Pacífico panameño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido a las condiciones marítimas adversas que se registran en el Pacífico panameño.
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IMPHA: al tiempo en el Pacífico
Región Pacífico Oriental:
- Altura: 0.6 - 1.6
- viento: 05 - 15
- Periodo de las olas: 06.0 - 17.0
Región Pacífico Central
- Altura: 1.2 - 1.8
- viento: 05 - 25
- Periodo de las olas: 08.0 - 18.0
Región Pacífico Occidental
- Altura: 0.9 - 1.2
- viento: 05 - 20
- Periodo de las olas: 07.0 - 18.0