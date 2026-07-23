Aviso del IMPHA: estas son las condiciones marítimas en el Pacífico panameño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia debido a las condiciones marítimas adversas que se registran en el Pacífico panameño.

La medida estará vigente hasta el 27 de julio, por lo que las autoridades recomiendan a la población, pescadores, operadores de embarcaciones y usuarios de playas mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad mientras persistan las condiciones adversas.