Jubilados y pensionados en Panamá: este es el descuento al que tienen derecho en restaurantes

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó que los jubilados y pensionados tienen derecho a descuentos en restaurantes cuando consumen productos a precio regular, conforme a lo establecido por la legislación panameña.

El jefe de Educación de la ACODECO, Francisco Azcárraga, explicó que este beneficio busca proteger el poder adquisitivo de este sector de la población.

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¿De cuánto es el descuento para jubilados y pensionados?

De acuerdo con la entidad, el beneficio consiste en:

25 % de descuento en restaurantes.

en restaurantes. 15 % de descuento en establecimientos tipo franquicia.

El descuento aplica sobre el consumo realizado por el jubilado o pensionado en platos completos, incluyendo entradas y platos fuertes.

Vitaly Gariev - Unsplash

No obstante, la ACODECO aclaró que el beneficio no aplica únicamente sobre postres u otros productos adquiridos de forma aislada.

¿Qué ocurre si el restaurante tiene promociones?

La institución explicó que, cuando un restaurante ofrece promociones o descuentos especiales, el jubilado deberá escoger entre:

Aprovechar la promoción vigente.

Solicitar el descuento que establece la ley sobre el precio regular.

Esto significa que los descuentos no son acumulables, por lo que no es posible aplicar el beneficio de jubilado sobre un producto que ya tenga una oferta o rebaja.

ACODECO recuerda los derechos de los jubilados

La entidad reiteró que los jubilados y pensionados mantienen su derecho al descuento siempre que adquieran productos o servicios a precio regular.

Asimismo, invitó a los consumidores a conocer sus derechos y presentar las denuncias correspondientes si consideran que el beneficio no les es reconocido conforme a la normativa vigente.