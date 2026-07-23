Presidente Mulino inaugura el renovado estadio Armando Dely Valdés

El presidente de la República , José Raúl Mulino, encabezó la inauguración del renovado Estadio Armando Dely Valdés , en la provincia de Colón, una obra que busca fortalecer la práctica deportiva y beneficiar a miles de atletas de la región.

La renovada infraestructura incorpora una pista de atletismo de 400 metros certificable internacionalmente, una cancha con estándares FIFA y graderías con capacidad para 1,500 espectadores.

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Más de 5,000 deportistas serán beneficiados con el estadio

De acuerdo con la información oficial, más de 5,000 deportistas colonenses podrán utilizar las nuevas instalaciones para entrenamientos y competencias.

Colón vuelve a tener un estadio a la altura de su gente.



El presidente José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) encabezó el corte de cinta del Estadio Armando Dely Valdés: pista de atletismo de 400m certificable internacionalmente, cancha FIFA y gradería para 1,500 espectadores.… pic.twitter.com/ZVmqzRvTzO — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) July 23, 2026

El proyecto forma parte de las iniciativas dirigidas a fortalecer la infraestructura deportiva y ofrecer espacios adecuados para el desarrollo de distintas disciplinas en la provincia.

Infraestructura renovada para el deporte

Entre las principales mejoras del estadio destacan:

Pista de atletismo de 400 metros con posibilidad de certificación internacional.

con posibilidad de certificación internacional. Cancha de fútbol con estándares FIFA .

. Graderías con capacidad para 1,500 espectadores.

Con esta obra, las autoridades buscan impulsar el deporte y brindar a los atletas colonenses un escenario moderno para su preparación y desarrollo.