Colón Deportes -  23 de julio de 2026 - 11:49

Presidente Mulino inaugura el renovado estadio Armando Dely Valdés

El presidente José Raúl Mulino inauguró el renovado estadio Armando Dely Valdés, que cuenta con cancha certificada por FIFA y pista de atletismo.

Inauguran el renovado estadio Armando Dely Valdés en Colón

Inauguran el renovado estadio Armando Dely Valdés en Colón

La renovada infraestructura incorpora una pista de atletismo de 400 metros certificable internacionalmente, una cancha con estándares FIFA y graderías con capacidad para 1,500 espectadores.

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Más de 5,000 deportistas serán beneficiados con el estadio

De acuerdo con la información oficial, más de 5,000 deportistas colonenses podrán utilizar las nuevas instalaciones para entrenamientos y competencias.

El proyecto forma parte de las iniciativas dirigidas a fortalecer la infraestructura deportiva y ofrecer espacios adecuados para el desarrollo de distintas disciplinas en la provincia.

Infraestructura renovada para el deporte

Entre las principales mejoras del estadio destacan:

  • Pista de atletismo de 400 metros con posibilidad de certificación internacional.
  • Cancha de fútbol con estándares FIFA.
  • Graderías con capacidad para 1,500 espectadores.

Con esta obra, las autoridades buscan impulsar el deporte y brindar a los atletas colonenses un escenario moderno para su preparación y desarrollo.

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