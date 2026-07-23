Migración confirma muerte de migrante venezolano tras accidente de bus en Chepo

El Servicio Nacional de Migración confirmó el fallecimiento de un ciudadano venezolano de 30 años tras el accidente de tránsito registrado el miércoles en un autobús tipo Coaster en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo.

La entidad informó que todas las personas que viajaban en el vehículo formaban parte del flujo inverso controlado y realizaban formalmente este trámite ante la institución.

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Nota de interés: Bus con migrantes sufre accidente de tránsito cerca del Puesto de Control de Bayano

Migrantes e inspectores permanecen estables

De acuerdo con Migración, el resto de los migrantes y los inspectores migratorios que viajaban en el autobús reciben atención integral y permanecen bajo monitoreo médico en distintos centros hospitalarios.

La institución indicó que, hasta el momento, todos se mantienen en condición estable.

Fiscalía investiga el accidente

El Servicio Nacional de Migración señaló que las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía competente, mientras la entidad mantiene su disposición de colaborar con las autoridades en las diligencias correspondientes.

Asimismo, reiteró que cualquier actualización sobre el caso será divulgada únicamente a través de los canales oficiales, una vez la información haya sido debidamente confirmada.