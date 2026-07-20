Panamá Nacionales -  20 de julio de 2026 - 12:02

Migración detecta extranjeros con estadía vencida y otras irregularidades en operativos nacionales

Migración indicó que las jornadas simultáneas de verificación, control y orientación se llevaron a cabo en diversos sectores del país.

Funcionarios del Servicio Nacional de Migración. 

Funcionarios del Servicio Nacional de Migración. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Casos de extranjeros con estadía vencida, falta de permiso de trabajo, impedimentos legales y otras infracciones a la normativa migratoria fueron detectados por funcionarios del Servicio Nacional de Migración. Las anomalías se identificaron mediante los operativos Júpiter y Perseus, desarrollados durante el fin de semana en ocho provincias y comarcas del país.

Como resultado de las acciones, se aplicaron citaciones administrativas y se remitió a los infractores a los Centros de Detención Administrativa Migratoria. Además, se coordinó el traslado de flujos migratorios inversos desde la comarca Guna Yala hacia los límites fronterizos y, de forma paralela, se brindó orientación en vías de alta circulación sobre la obligación de mantener vigentes los documentos y permisos de permanencia.

La institución indicó que las jornadas simultáneas de verificación, control y orientación se llevaron a cabo en estaciones del Metro de Panamá, zonas comerciales, establecimientos de servicio, puestos de control terrestre, terminales de transporte, áreas costeras y zonas fronterizas, donde se revisó la situación migratoria de cientos de personas de más de 20 nacionalidades.

En esta nota:
Seguir leyendo

Migración deporta y expulsa a 41 ciudadanos colombianos desde Panamá

MiAmbiente pide no alimentar a los cocodrilos para evitar accidentes

IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de un vehículo oficial

Recomendadas

Más Noticias