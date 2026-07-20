Migración detecta extranjeros con estadía vencida y otras irregularidades en operativos nacionales

Casos de extranjeros con estadía vencida, falta de permiso de trabajo, impedimentos legales y otras infracciones a la normativa migratoria fueron detectados por funcionarios del Servicio Nacional de Migración. Las anomalías se identificaron mediante los operativos Júpiter y Perseus, desarrollados durante el fin de semana en ocho provincias y comarcas del país.
La institución indicó que las jornadas simultáneas de verificación, control y orientación se llevaron a cabo en estaciones del Metro de Panamá, zonas comerciales, establecimientos de servicio, puestos de control terrestre, terminales de transporte, áreas costeras y zonas fronterizas, donde se revisó la situación migratoria de cientos de personas de más de 20 nacionalidades.