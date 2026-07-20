Migración detecta extranjeros con estadía vencida y otras irregularidades en operativos nacionales

Funcionarios del Servicio Nacional de Migración.

Por Ana Canto Casos de extranjeros con estadía vencida, falta de permiso de trabajo, impedimentos legales y otras infracciones a la normativa migratoria fueron detectados por funcionarios del Servicio Nacional de Migración. Las anomalías se identificaron mediante los operativos Júpiter y Perseus, desarrollados durante el fin de semana en ocho provincias y comarcas del país.

Como resultado de las acciones, se aplicaron citaciones administrativas y se remitió a los infractores a los Centros de Detención Administrativa Migratoria. Además, se coordinó el traslado de flujos migratorios inversos desde la comarca Guna Yala hacia los límites fronterizos y, de forma paralela, se brindó orientación en vías de alta circulación sobre la obligación de mantener vigentes los documentos y permisos de permanencia.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse