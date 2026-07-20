Panamá y China alcanzan consenso para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo.

La Cancillería de Panamá informó que se alcanzó un consenso en las negociaciones para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China.

La entidad señaló que, del 16 al 17 de julio de 2026, las delegaciones de la República de Panamá y la República Popular China sostuvieron reuniones bilaterales en Pekín, por lo que ambas partes procederán ahora con los trámites correspondientes para la firma de la prórroga.

Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, ambas naciones suscribieron un convenio que otorga ventajas competitivas, como tarifas portuarias preferenciales y trámites expeditos para los buques de bandera panameña en las terminales del país asiático.

Sin embargo, en los últimos meses Panamá denunció que su flota ha enfrentado mayores controles en puertos chinos, luego de que se cancelara la concesión de la compañía hongkonesa Hutchison Ports para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.