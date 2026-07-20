Montesanto llega a Panamá con un concierto gratuito este sábado 25 de julio en la Arena Roberto Durán

La agrupación cristiana Montesanto ofrecerá un concierto gratuito en Panamá el próximo sábado 25 de julio, en la Arena Roberto Durán, en un evento organizado por la Fundación Por Amor a Panamá.
El concierto está programado para iniciar a las 5:00 p.m. y, según la fundación, más de 4,000 personas ya han confirmado su participación, reflejando el interés que ha despertado esta presentación entre el público.
Fundación Por Amor a Panamá ofrecerá el concierto gratuito de Montesanto
Monte Santo es una de las agrupaciones de música cristiana contemporánea con presencia en varios países de Latinoamérica y ha interpretado canciones que forman parte del repertorio de congregaciones e iglesias de habla hispana.
Los organizadores indicaron que el acceso al concierto será gratuito y reiteraron que el objetivo de la actividad es promover un mensaje de fe, esperanza y unidad dirigido a personas de todas las edades.