Saneamiento de Panamá realizará trabajos en Arraiján desde el 22 de julio

El Programa Saneamiento de Panamá informó que a partir del miércoles 22 de julio de 2026 iniciarán los trabajos de extracción de núcleos en pavimento y muestreo de suelo en el residencial Vista Azul de El Tecal, ubicado en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La entidad indicó que estas labores forman parte de las acciones técnicas que se desarrollan en el área.

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Saneamiento Panamá: ¿Cuándo se realizarán los trabajos?

De acuerdo con el cronograma, las labores se llevarán a cabo:

Fecha de inicio: 22 de julio de 2026.

Duración: 3 días.

Horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m., de miércoles a viernes.

El Programa Saneamiento de Panamá anunció que a partir del 22 de julio iniciarán los trabajos de extracción de núcleos en pavimento y muestreo de suelo en el Residencial Vista Azul de El Tecal, en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján. @saneamiento_pma pic.twitter.com/S8if2tdUcw — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

Piden tomar precauciones

El Programa Saneamiento de Panamá recomendó a los residentes y conductores que transitan por el sector tomar las precauciones necesarias y atender la señalización que será instalada durante la ejecución de los trabajos, ya que podrían registrarse afectaciones temporales en la circulación.

La institución reiteró que las labores de extracción de núcleos en pavimento y muestreo de suelo forman parte de los estudios técnicos requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en la zona.