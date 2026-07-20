Pago del PASE-U por tarjeta: ¿se podrá retirar en efectivo? IFARHU explica

IFARHU aclara una de las principales dudas sobre la nueva tarjeta del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) aclaró que el dinero del PASE-U depositado en las nuevas tarjetas de débito Mastercard no podrá retirarse en efectivo.

La entidad explicó que esta medida forma parte del plan piloto implementado junto con Caja de Ahorros, con el objetivo de garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente para cubrir necesidades relacionadas con la educación y el bienestar de los estudiantes.

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¿En qué se podrá usar el dinero del PASE-U?

Los recursos del PASE-U podrán utilizarse únicamente en comercios afiliados, ya sea mediante la tarjeta de débito Mastercard o a través de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

Según el IFARHU, los beneficiarios podrán realizar compras de:

Útiles escolares.

Uniformes.

Alimentos.

Medicamentos.

Transporte.

La institución indicó que este mecanismo busca asegurar que el beneficio sea destinado a gastos vinculados con la formación académica y las necesidades básicas de los estudiantes.

¿Se podrá retirar el dinero en efectivo?

No. El IFARHU confirmó que los fondos del PASE-U no podrán retirarse en efectivo, ya que estarán disponibles únicamente para realizar pagos electrónicos en establecimientos autorizados.

¿Cuánto costará la tarjeta?

Como parte del plan piloto, el Gobierno Nacional asumirá el costo de emisión de la tarjeta durante el primer año.

A partir del segundo año, los beneficiarios deberán pagar B/.3.00 anuales por el plástico.