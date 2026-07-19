Coclé Nacionales -  19 de julio de 2026 - 09:18

FARHU entrega tarjetas del PASE-U en Aguadulce: consulta el lugar, horario y requisitos

El IFARHU iniciará el 21 de julio la entrega de las tarjetas del PASE-U en Aguadulce, provincia de Coclé.

FARHU entrega tarjetas del PASE-U en Aguadulce

FARHU entrega tarjetas del PASE-U en Aguadulce

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el martes 21 de julio de 2026 la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Coclé, a través de la agencia de Aguadulce.

El beneficio será entregado mediante la plataforma PUNCH by Caja de Ahorros, por lo que los acudientes deberán cumplir con los requisitos establecidos para retirar y activar la tarjeta.

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¿Cuándo será la entrega de las tarjetas del PASE-U?

El IFARHU informó que la jornada se desarrollará del 21 al 25 de julio de 2026. Los acudientes deberán presentarse en el centro de entrega asignado con la documentación requerida para agilizar el proceso.

Calendario para el martes 21 de julio

Requisitos para retirar la tarjeta

Los acudientes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Presentar la cédula física y vigente.
  • Tener descargada previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, para facilitar la activación de la tarjeta y el uso del beneficio.

El IFARHU reiteró el llamado a los beneficiarios para que asistan únicamente en la fecha, horario y centro de entrega que les corresponde, a fin de agilizar la atención.

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