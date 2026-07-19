| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de julio de 2026 - 17:13

¡España toca la gloria! Ferran Torres marca el gol del título ante Argentina

España derrotó 1-0 a Argentina en la prórroga y conquistó el Mundial 2026. Ferran Torres anotó el gol del título en el minuto 106 de la final.

España gana el Mundial

España gana el Mundial

EFE/ Lavandeira Jr
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La selección de España se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la gran final disputada en el estadio MetLife, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El único gol del encuentro llegó al minuto 106, cuando Ferran Torres definió el partido para darle a la Roja su segundo campeonato mundial, 16 años después de la histórica conquista en Sudáfrica 2010.

Ferran Torres decidió la final en el tiempo extra

Tras un partido muy disputado durante los 90 minutos reglamentarios, España encontró el gol de la victoria en el tiempo suplementario gracias a Ferran Torres.

La conquista recuerda la final de 2010, cuando Andrés Iniesta anotó en la prórroga para vencer a Países Bajos y entregar el primer Mundial a la selección española.

España es campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina

Con este triunfo, España alcanza dos Copas del Mundo y se une al grupo de selecciones con múltiples títulos mundiales.

Palmarés histórico de la Copa Mundial

  • Brasil: 5 títulos
  • Alemania: 4 títulos
  • Italia: 4 títulos
  • Argentina: 3 títulos
  • Francia: 2 títulos
  • Uruguay: 2 títulos
  • España: 2 títulos
  • Inglaterra: 1 título

Europa amplía su dominio en los Mundiales

El título conseguido por España representa el decimotercer campeonato para una selección europea, ampliando la ventaja sobre Sudamérica, que acumula nueve títulos.

En las últimas seis ediciones del torneo, cinco fueron ganadas por selecciones europeas:

  • Italia (2006)
  • España (2010)
  • Alemania (2014)
  • Francia (2018)
  • Argentina (2022)
  • España (2026)

Con este resultado, Europa reafirma su dominio reciente en la máxima cita del fútbol mundial.

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO Final del Mundial 2026: partido Argentina vs España

Decomisan camisetas falsificadas de las selecciones de España y Argentina

Mundial 2026: la historia que une a Lionel Messi con los jugadores de España

Recomendadas

Más Noticias