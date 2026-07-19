¡España toca la gloria! Ferran Torres marca el gol del título ante Argentina

La selección de España se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la gran final disputada en el estadio MetLife, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El único gol del encuentro llegó al minuto 106 , cuando Ferran Torres definió el partido para darle a la Roja su segundo campeonato mundial , 16 años después de la histórica conquista en Sudáfrica 2010 .

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Ferran Torres decidió la final en el tiempo extra

Tras un partido muy disputado durante los 90 minutos reglamentarios, España encontró el gol de la victoria en el tiempo suplementario gracias a Ferran Torres.

La conquista recuerda la final de 2010, cuando Andrés Iniesta anotó en la prórroga para vencer a Países Bajos y entregar el primer Mundial a la selección española.

España es campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina

¡Nuevo campeón del mundo! Con un gol de Ferran Torres en el tiempo agregado, España venció 1-0 a la campeona del mundo del 2022, Argentina, y consiguió su segunda estrella en el torneo más grade del fútbol. pic.twitter.com/M3CSaafY5L — Telemetro Reporta (@TReporta) July 19, 2026

Con este triunfo, España alcanza dos Copas del Mundo y se une al grupo de selecciones con múltiples títulos mundiales.

Palmarés histórico de la Copa Mundial

Brasil: 5 títulos

Alemania: 4 títulos

Italia: 4 títulos

Argentina: 3 títulos

Francia: 2 títulos

Uruguay: 2 títulos

España: 2 títulos

Inglaterra: 1 título

Europa amplía su dominio en los Mundiales

El título conseguido por España representa el decimotercer campeonato para una selección europea, ampliando la ventaja sobre Sudamérica, que acumula nueve títulos.

En las últimas seis ediciones del torneo, cinco fueron ganadas por selecciones europeas:

Italia (2006)

España (2010)

Alemania (2014)

Francia (2018)

Argentina (2022)

España (2026)

Con este resultado, Europa reafirma su dominio reciente en la máxima cita del fútbol mundial.