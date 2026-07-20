SINAPROC: Estas son las provincias bajo aviso por lluvias y tormentas eléctricas este lunes

SINAPROC informó que se esperan lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que este lunes se esperan lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

El aviso estará vigente hasta las 4:15 p.m., periodo en el que podrían registrarse precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica en varias provincias y comarcas del país.

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SINAPROC: ¿Qué regiones estarán bajo aviso?

De acuerdo con el SINAPROC, las condiciones meteorológicas afectarán las siguientes áreas:

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe Buglé.

Veraguas.

Chiriquí.

Los Santos.

Herrera.

Panamá Oeste.

Panamá.

Darién.

Comarca Emberá.

Colón.

Comarca Guna Yala.

Sectores marítimos.

El @Sinaproc_Panama informa que este lunes se prevén lluvias y tormentas eléctricas hasta las 4:15 p.m. en las regiones de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Comarca Emberá, Colón, Comarca Guna Yala y… pic.twitter.com/toNypE9Zvu — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

SINAPROC recomienda tomar precauciones

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, el SINAPROC recomienda a la población:

Evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas.

Mantenerse alejado de árboles y estructuras vulnerables durante las tormentas eléctricas.

Conducir con precaución en carreteras con poca visibilidad o acumulación de agua.

Seguir los avisos emitidos por las autoridades a través de los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones de los organismos de protección civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.