SINAPROC: Estas son las provincias bajo aviso por lluvias y tormentas eléctricas este lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que este lunes se esperan lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.
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SINAPROC: ¿Qué regiones estarán bajo aviso?
De acuerdo con el SINAPROC, las condiciones meteorológicas afectarán las siguientes áreas:
- Bocas del Toro.
- Comarca Ngäbe Buglé.
- Veraguas.
- Chiriquí.
- Los Santos.
- Herrera.
- Panamá Oeste.
- Panamá.
- Darién.
- Comarca Emberá.
- Colón.
- Comarca Guna Yala.
- Sectores marítimos.
SINAPROC recomienda tomar precauciones
Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, el SINAPROC recomienda a la población:
- Evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas.
- Mantenerse alejado de árboles y estructuras vulnerables durante las tormentas eléctricas.
- Conducir con precaución en carreteras con poca visibilidad o acumulación de agua.
- Seguir los avisos emitidos por las autoridades a través de los canales oficiales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones de los organismos de protección civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.