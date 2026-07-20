Panamá Nacionales -  20 de julio de 2026 - 11:23

SINAPROC: Estas son las provincias bajo aviso por lluvias y tormentas eléctricas este lunes

El SINAPROC informó que se esperan lluvias y tormentas eléctricas hasta las 4:15 p.m. de este lunes en varias provincias, comarcas y sectores marítimos.

SINAPROC informó que se esperan lluvias y tormentas eléctricas

SINAPROC informó que se esperan lluvias y tormentas eléctricas

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que este lunes se esperan lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

El aviso estará vigente hasta las 4:15 p.m., periodo en el que podrían registrarse precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica en varias provincias y comarcas del país.

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SINAPROC: ¿Qué regiones estarán bajo aviso?

De acuerdo con el SINAPROC, las condiciones meteorológicas afectarán las siguientes áreas:

  • Bocas del Toro.
  • Comarca Ngäbe Buglé.
  • Veraguas.
  • Chiriquí.
  • Los Santos.
  • Herrera.
  • Panamá Oeste.
  • Panamá.
  • Darién.
  • Comarca Emberá.
  • Colón.
  • Comarca Guna Yala.
  • Sectores marítimos.

SINAPROC recomienda tomar precauciones

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, el SINAPROC recomienda a la población:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas.
  • Mantenerse alejado de árboles y estructuras vulnerables durante las tormentas eléctricas.
  • Conducir con precaución en carreteras con poca visibilidad o acumulación de agua.
  • Seguir los avisos emitidos por las autoridades a través de los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones de los organismos de protección civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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