Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 11:38

Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Caribe: estas son las recomendaciones

El Sinaproc emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el litoral Caribe debido al fortalecimiento de los vientos alisios.

Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Carib

Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Carib

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el litoral Caribe de Panamá, debido al fortalecimiento de los vientos alisios, fenómeno que provocará un incremento en la altura y el período de las olas.

De acuerdo con el informe técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), estas condiciones se mantendrán desde este miércoles hasta el sábado 18 de julio de 2026.

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SINAPROC - Recomiendan extremar las medidas de precaución

Ante este escenario, el Sinaproc exhortó a la población a tomar medidas preventivas durante las actividades marítimas y recreativas.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Extremar las medidas de seguridad durante actividades en el mar.
  • Evitar que niños y personas sin experiencia ingresen al agua sin la supervisión de un adulto.
  • Mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por las autoridades.

Llamado a pescadores y operadores de embarcaciones

La entidad también pidió a los pescadores y operadores de embarcaciones artesanales o livianas evaluar las condiciones del mar antes de zarpar.

Además, recomendó no permanecer en zonas vulnerables a la intrusión del agua de mar y seguir las indicaciones emitidas por los estamentos de seguridad.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras permanezca vigente el aviso de prevención.

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