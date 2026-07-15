Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Caribe: estas son las recomendaciones

Sinaproc emite aviso por fuertes oleajes en el Carib

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el litoral Caribe de Panamá, debido al fortalecimiento de los vientos alisios, fenómeno que provocará un incremento en la altura y el período de las olas.

De acuerdo con el informe técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), estas condiciones se mantendrán desde este miércoles hasta el sábado 18 de julio de 2026.

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SINAPROC - Recomiendan extremar las medidas de precaución

Ante este escenario, el Sinaproc exhortó a la población a tomar medidas preventivas durante las actividades marítimas y recreativas.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama, emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el litoral Caribe, debido al fortalecimiento de los vientos alisios, lo cual generará un incremento en la altura y el período del oleaje.



Según elinforme técnico… pic.twitter.com/VNApQ9mafe — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

Entre las principales recomendaciones están:

Extremar las medidas de seguridad durante actividades en el mar.

Evitar que niños y personas sin experiencia ingresen al agua sin la supervisión de un adulto.

Mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por las autoridades.

Llamado a pescadores y operadores de embarcaciones

La entidad también pidió a los pescadores y operadores de embarcaciones artesanales o livianas evaluar las condiciones del mar antes de zarpar.

Además, recomendó no permanecer en zonas vulnerables a la intrusión del agua de mar y seguir las indicaciones emitidas por los estamentos de seguridad.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras permanezca vigente el aviso de prevención.