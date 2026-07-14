Bocas del Toro Nacionales -  14 de julio de 2026 - 07:55

Sinaproc mantiene alerta verde en Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé por las lluvias

Las autoridades refuerzan la coordinación para atender las afectaciones por las lluvias en Bocas del Toro, mientras el Sinaproc mantiene la alerta verde en varios distritos del país.

Distritos bajo alerta verde por SINAPROC

Distritos bajo alerta verde por SINAPROC

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades en la provincia de Bocas del Toro mantienen la coordinación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas que continúan impactando la región. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y reiteró la alerta verde preventiva en varios distritos del país debido al riesgo asociado a las lluvias.

Distritos bajo alerta verde por SINAPROC

La medida se mantiene para los siguientes distritos:

Bocas del Toro

  • Changuinola
  • Almirante
  • Chiriquí Grande

Comarca Ngäbe Buglé

  • Jirondai
  • Kusapín
  • Besikó
  • Müna
  • Kankintú
  • Mironó
  • Ñurum
  • Nole Duima

Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar actividades en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos y quebradas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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