Sinaproc mantiene alerta verde en Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé por las lluvias

Las autoridades en la provincia de Bocas del Toro mantienen la coordinación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas que continúan impactando la región. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y reiteró la alerta verde preventiva en varios distritos del país debido al riesgo asociado a las lluvias.