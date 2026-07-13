MITRADEL usará cámaras corporales para reforzar inspecciones laborales

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de la Dirección Nacional de Inspección, avanza con el proceso de incorporación de cámaras corporales de alta capacidad para reforzar la transparencia y confiabilidad de las inspecciones que realizan los oficiales en todo el país.

Como parte de esta iniciativa, se llevó a cabo una capacitación sobre el uso y marco legal para la implementación de dicha tecnología. La medida forma parte de los proyectos que impulsa el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino y bajo la gestión de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, para modernizar el Estado y asegurar la certeza en los procesos de fiscalización. Además de capturar fotografías y video, estos dispositivos cuentan con geolocalización en tiempo real y un sistema de alerta SOS, lo que aumentará la seguridad del personal en el desarrollo de sus funciones.

Esta innovación tecnológica está respaldada por el Decreto Ejecutivo N° 4 del 19 de marzo de 2025, el cual faculta a los inspectores de trabajo y oficiales de seguridad ocupacional a grabar las diligencias que efectúen.

De acuerdo con el protocolo establecido, los funcionarios deberán cumplir con los siguientes pasos durante cada diligencia:

Notificación de la grabación: Los inspectores deberán informar previamente a los comerciantes que, de conformidad con la normativa vigente, se encuentran facultados para realizar el registro audiovisual de la diligencia con el propósito de garantizar la objetividad y correcta documentación del proceso.

Advertencia sobre protección de datos: Asimismo, deberán hacer de conocimiento de los inspeccionados que el material obtenido estará estrictamente sujeto a las disposiciones de la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales y su reglamentación, contenida en el Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021.