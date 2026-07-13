CSS pagará más de $1.2 millones en turnos y bonos a médicos internos y residentes

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que, a partir de este lunes, hará efectivo el pago de un millón 264 mil 830 balboas ($1,264,830.00) correspondiente a turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes.

Estas obligaciones financieras comprenden compromisos de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, de los cuales algunos anteceden a la gestión actual y permanecieron pendientes por la ausencia, entrega tardía o falta de validación de los documentos requeridos.

Con esta acción, la CSS continúa con el cumplimiento de los compromisos reconocidos, tras revisar cada expediente y completar los procedimientos presupuestarios, administrativos y legales correspondientes.

El director general de la institución, Dino Mon Vásquez, señaló que la administración ha asumido el tema con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, a pesar de la complejidad que representa resolver obligaciones acumuladas durante varios años que no se tramitaron oportunamente.