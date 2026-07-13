¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 14 de julio? Consulta la lista de lugares y horarios

Agroferias del IMA este martes 14 de julio @IMA_Pma

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Tema de interés: Lluvias y tormentas marcarán el clima este lunes 13 de julio en Panamá: estas son las áreas bajo pronóstico Agroferias del martes 14 de julio Colón Parque Central del corregiiento de El Guabo, distrito de Chagres Chiriquí Cancha Comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje Panamá Estacionamientos del CAI, en San Francisco, distrito de Panamá Coclé Cancha de la Barriada El Carmen, en Pocrí, distrito de Aguadulce Herrera Parque central de Llano de Llano La Cruz, distrito de Parita Panamá Este Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo Veraguas Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa

Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe Panamá Oeste Cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai

Comunidad de Alto Caballero, distrito de Muna View this post on Instagram Agroferias del IMA para el miércoles 14 de julio Veraguas

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Revisa los puntos de atención

Desde las 8:00 a.m.

No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/JzefAeRvdt — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 13, 2026