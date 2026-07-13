Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 13:31

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 14 de julio? Consulta la lista de lugares y horarios

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del martes 14 de julio.

Agroferias del IMA este martes 14 de julio

Agroferias del IMA este martes 14 de julio

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Agroferias del martes 14 de julio

Colón

  • Parque Central del corregiiento de El Guabo, distrito de Chagres

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje

Panamá

  • Estacionamientos del CAI, en San Francisco, distrito de Panamá

Coclé

  • Cancha de la Barriada El Carmen, en Pocrí, distrito de Aguadulce

Herrera

  • Parque central de Llano de Llano La Cruz, distrito de Parita

Panamá Este

  • Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo

Veraguas

  • Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa
  • Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe

Panamá Oeste

  • Cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai
  • Comunidad de Alto Caballero, distrito de Muna
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Agroferias del IMA para el miércoles 14 de julio

  • Veraguas
  • Panamá Oeste
  • Herrera
  • Chiriquí
  • Panamá Este
  • Bocas del Toro

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