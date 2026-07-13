¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 14 de julio? Consulta la lista de lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del martes 14 de julio
Colón
- Parque Central del corregiiento de El Guabo, distrito de Chagres
Chiriquí
- Cancha Comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje
Panamá
- Estacionamientos del CAI, en San Francisco, distrito de Panamá
Coclé
- Cancha de la Barriada El Carmen, en Pocrí, distrito de Aguadulce
Herrera
- Parque central de Llano de Llano La Cruz, distrito de Parita
Panamá Este
- Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo
Veraguas
- Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa
- Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe
Panamá Oeste
- Cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai
- Comunidad de Alto Caballero, distrito de Muna
Agroferias del IMA para el miércoles 14 de julio
- Veraguas
- Panamá Oeste
- Herrera
- Chiriquí
- Panamá Este
- Bocas del Toro