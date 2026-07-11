¡Atención! Agroferias del IMA: lista de lugares y horarios de venta del 13 al14 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 13 y martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.
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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA del lunes 13 de julio
- Coclé
- Panamá Oeste
- Darién
Agroferias del martes 14 de julio
- Colón
- Chiriquí
- Panamá
- Coclé
- Herrera
- Panamá Este
- Veraguas
- Panamá Oeste
- Comarca Ngabe Buglé