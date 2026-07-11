¡Atención! Agroferias del IMA: lista de lugares y horarios de venta del 13 al14 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 13 y martes 14 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA del lunes 13 de julio

Coclé

Panamá Oeste

Darién

Agroferias del martes 14 de julio

Colón

Chiriquí

Panamá

Coclé

Herrera

Panamá Este

Veraguas

Panamá Oeste

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