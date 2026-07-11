Aduanas retiene cargamento de cervezas, sangría y ginebra sin documentación

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron un cargamento de bebidas alcohólicas en la ciudad de Colón, luego de detectar que era transportado sin la documentación que acreditara su introducción legal al territorio fiscal aduanero.
Aduanas decomisa cervezas, sangría y ginebra sin documentos en Colón
Según la entidad, la mercancía no contaba con la documentación que sustentara su procedencia ni su tenencia legal, por lo que fue trasladada a la Zona Norte de Aduanas para iniciar los trámites administrativos correspondientes.
La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que mantiene operativos de fiscalización para combatir el ingreso y la circulación de mercancías que incumplan la normativa aduanera vigente.