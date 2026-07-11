Aduanas retiene cargamento de cervezas, sangría y ginebra sin documentación

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron un cargamento de bebidas alcohólicas en la ciudad de Colón , luego de detectar que era transportado sin la documentación que acreditara su introducción legal al territorio fiscal aduanero.

Durante la inspección fueron retenidas 50 cajas de cervezas, dos cajas de sangría y 10 cajas de ginebra .

Aduanas decomisa cervezas, sangría y ginebra sin documentos en Colón

Inspectores de @aduanaspanama retuvieron en la ciudad de Colón 50 cajas de cervezas, 2 cajas de sangría y 10 cajas de ginebra, luego de detectar que la mercancía era transportada sin la documentación que acreditara su introducción legal al territorio fiscal aduanero.



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Según la entidad, la mercancía no contaba con la documentación que sustentara su procedencia ni su tenencia legal, por lo que fue trasladada a la Zona Norte de Aduanas para iniciar los trámites administrativos correspondientes.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que mantiene operativos de fiscalización para combatir el ingreso y la circulación de mercancías que incumplan la normativa aduanera vigente.