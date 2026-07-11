Colón Nacionales -  11 de julio de 2026 - 12:53

Aduanas retiene cargamento de cervezas, sangría y ginebra sin documentación

Inspectores de Aduanas retuvieron 50 cajas de cervezas, dos de sangría y 10 de ginebra en Colón al no contar con la documentación que acreditara su ingreso.

Aduanas retiene cargamento de cervezas

Aduanas retiene cargamento de cervezas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron un cargamento de bebidas alcohólicas en la ciudad de Colón, luego de detectar que era transportado sin la documentación que acreditara su introducción legal al territorio fiscal aduanero.

Durante la inspección fueron retenidas 50 cajas de cervezas, dos cajas de sangría y 10 cajas de ginebra.

Aduanas decomisa cervezas, sangría y ginebra sin documentos en Colón

Según la entidad, la mercancía no contaba con la documentación que sustentara su procedencia ni su tenencia legal, por lo que fue trasladada a la Zona Norte de Aduanas para iniciar los trámites administrativos correspondientes.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que mantiene operativos de fiscalización para combatir el ingreso y la circulación de mercancías que incumplan la normativa aduanera vigente.

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