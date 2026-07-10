PASE-U: cómo y cuándo descargar la aplicación de la Caja de Ahorros para el pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que ya se encuentra disponible la descarga de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros, dirigida a los estudiantes y padres de familia beneficiarios del programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ).

La entidad exhortó a los tutores y acudientes a mantenerse atentos a las redes sociales institucionales para habilitar la aplicación una vez corresponda el turno a la región donde está ubicado el centro educativo del estudiante.

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Esta herramienta tecnológica podrá utilizarse para verificar los depósitos y los fondos registrados en la cuenta de la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del PASE-U.

¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.