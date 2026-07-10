Nuevo edificio de Urgencias Pediátricas de la Ciudad de la Salud alcanza un 93% de avance

El nuevo edificio de Urgencias Pediátricas del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, ubicado en la Ciudad de la Salud, se erige como una de las obras hospitalarias más importantes para la atención infantil en Panamá.

Con un avance físico del 93%, esta moderna infraestructura, construida como una ampliación del hospital y no contemplada en el diseño original, fortalecerá la atención de emergencias para niños y adolescentes al ofrecer espacios más amplios, tecnología de punta y una mayor capacidad de respuesta oportuna, segura y de calidad.

La instalación contará con una amplia sala de espera para familiares, cinco consultorios médicos, áreas especializadas para pacientes críticos y una sala de observación con capacidad para 14 camas. Además, dispondrá de zonas de hidratación, terapia inhalatoria y estaciones de trabajo diseñadas para optimizar las labores del personal de salud.

La nueva estructura estará conectada directamente con el edificio principal del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, lo que facilitará el traslado de los pacientes hacia las áreas de hospitalización, cuidados intensivos y especialidades médicas. Esta integración permitirá agilizar los tiempos de respuesta y garantizar la continuidad de la atención.

La obra representa una inversión estratégica de 5.7 millones de balboas (B/.5,740,108.00) destinada a robustecer la red nacional de atención pediátrica especializada.