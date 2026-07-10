Minsa impulsa Agenda Nacional de Investigación e Innovación para la Salud 2026-2035

El Ministerio de Salud ( Minsa ) inició el proceso de validación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación e Innovación para la Salud Panamá 2026-2035 (ANPIS), una iniciativa que busca orientar la investigación científica y la innovación en el sector salud durante la próxima década.

La apertura del Taller de Consenso para la Validación de la ANPIS estuvo a cargo del secretario general encargado del Minsa, John Wright, en representación del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien destacó la importancia de la cooperación entre instituciones para fortalecer el sistema de salud.

"Sus aportes son de gran valor en este importante proceso para el fortalecimiento de la investigación e innovación para la salud de Panamá. Avancemos con paso firme hacia el futuro de la ciencia médica para un Panamá con salud y bienestar", expresó Wright. "Sus aportes son de gran valor en este importante proceso para el fortalecimiento de la investigación e innovación para la salud de Panamá. Avancemos con paso firme hacia el futuro de la ciencia médica para un Panamá con salud y bienestar", expresó Wright.

¿Qué busca la Agenda Nacional del MINSA?

La Agenda Nacional de Prioridades de Investigación e Innovación para la Salud servirá como una hoja de ruta para fortalecer la generación de conocimiento científico y respaldar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo enfocadas en:

Validar las prioridades nacionales de investigación en salud.

Fortalecer la coordinación y la gobernanza entre las instituciones del sector.

Definir estrategias de financiamiento para garantizar la implementación de la agenda.

Promover el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones y las políticas públicas.

Participación de instituciones nacionales e internacionales

El proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y es coordinado por la Unidad de Regulación de Investigación de la Dirección General de Salud Pública del Minsa.

En su elaboración también participan el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), la Universidad de Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en cumplimiento de la Ley 84 de 2019, que regula la investigación para la salud en el país.