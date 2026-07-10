Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 14:28

CEPANIM 2026: MEF entrega más de 50 mil certificados y mantiene abierto el registro

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya ha entregado más de 50 mil certificados del CEPANIM.

CEPANIM 2026: MEF entrega más de 50 mil certificados
CEPANIM 2026: MEF entrega más de 50 mil certificados
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya ha entregado más de 50 mil certificados del CEPANIM, como parte del proceso dirigido a los beneficiarios de este programa.

La entidad recordó que la plataforma de registro continúa habilitada, por lo que las personas que aún no han realizado el trámite pueden hacerlo.

CEPANIM 2026: MEF entrega más de 50 mil certificados

Según el MEF, más de 300 mil personas ya se han registrado en la plataforma, avanzando en el proceso requerido para acceder al certificado.

Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios que aún no se han inscrito a completar el registro dentro de los plazos establecidos, utilizando los canales oficiales habilitados para este trámite.

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