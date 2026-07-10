Lluvias en Panamá: reportan 48 emergencias y daños por inundaciones y fuertes vientos

Las fuertes lluvias y los vientos que afectan distintos puntos del país continuarán hasta el próximo domingo, según las autoridades, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo de las emergencias registradas.

De acuerdo con el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), René García, hasta el momento se han contabilizado 48 situaciones de emergencia y alrededor de 50 personas afectadas.

"Hablemos de las 48 situaciones de emergencia reportadas por Sinaproc. Tenemos aproximadamente 50 personas afectadas; cabe señalar que no hemos culminado las evaluaciones de las situaciones que se dieron", indicó García. "Hablemos de las 48 situaciones de emergencia reportadas por Sinaproc. Tenemos aproximadamente 50 personas afectadas; cabe señalar que no hemos culminado las evaluaciones de las situaciones que se dieron", indicó García.

Lluvias causan inundaciones y daños en viviendas

Hasta el próximo domingo se esperan que continúen las fuertes lluvias acompañadas con vientos, que ya han causado el desprendimiento de techos de varias viviendas en sectores como Pedregal.

"Hablemos de las 48 situaciones de emergencia reportadas por @Sinaproc_Panama. Tenemos… pic.twitter.com/f36YiYaMfS — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

Las lluvias han provocado inundaciones en sectores de Almirante, Bocas del Toro, donde residentes reportaron pérdidas de enseres tras el ingreso de agua a sus viviendas durante la madrugada.

En tanto, en Pedregal y otras comunidades, los fuertes vientos ocasionaron el desprendimiento de techos de varias viviendas.

Las autoridades continúan realizando evaluaciones en las áreas afectadas y mantienen los operativos de asistencia a las familias damnificadas.

Autoridades piden mantener las medidas de prevención

Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, el Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o calles inundadas y reportar cualquier emergencia a las líneas habilitadas.