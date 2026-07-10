Lluvias en Panamá: reportan 48 emergencias y daños por inundaciones y fuertes vientos

Las fuertes lluvias y los vientos que afectan distintos puntos del país continuarán hasta el próximo domingo, según las autoridades, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo de las emergencias registradas.
Lluvias causan inundaciones y daños en viviendas
Las lluvias han provocado inundaciones en sectores de Almirante, Bocas del Toro, donde residentes reportaron pérdidas de enseres tras el ingreso de agua a sus viviendas durante la madrugada.
En tanto, en Pedregal y otras comunidades, los fuertes vientos ocasionaron el desprendimiento de techos de varias viviendas.
Las autoridades continúan realizando evaluaciones en las áreas afectadas y mantienen los operativos de asistencia a las familias damnificadas.
Autoridades piden mantener las medidas de prevención
Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, el Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o calles inundadas y reportar cualquier emergencia a las líneas habilitadas.