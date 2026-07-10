Operación Oriente sin Drogas: 16 aprehendidos por presunta venta de sustancias ilícitas en Chiriquí

Un total de 16 personas fueron aprehendidas en la provincia de Chiriquí durante la Operación Oriente sin Drogas, desarrollada por las autoridades como parte de las acciones para combatir el microtráfico y la comercialización de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información oficial, los aprehendidos son investigados por su presunta vinculación con el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

Operación Oregon busca desarticular grupos criminales

En Chiriquí, 16 personas fueron aprehendidas en medio de la Operación Oriente sin Drogas, por su presunta vinculación con el delito de comercialización de sustancias ilícitas pic.twitter.com/47GPrydaVg — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

La operación forma parte de los esfuerzos conjuntos de los estamentos de seguridad y el Ministerio Público para desarticular redes dedicadas al tráfico de drogas y reducir este tipo de delitos en la provincia.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias relacionadas con esta investigación, mientras los sospechosos serán puestos a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para el desarrollo del proceso penal.