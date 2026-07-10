Ministro de Salud descarta bajar el puntaje del examen para futuros médicos en Panamá

El Ministro de Salud (MINSA) Fernando Boyd Galindo reiteró que no reducirá el puntaje mínimo de aprobación del Examen de Certificación Básica en Medicina, luego de que los resultados de la convocatoria de enero de 2026 reflejaran una baja tasa de aprobación entre los aspirantes al internado médico.

De los 601 participantes, únicamente 68 aprobaron la evaluación, mientras que 533 no alcanzaron la calificación requerida, lo que representa una tasa de aprobación del 11.31%.

Le puede interesar: Minsa pagará sobresueldos pendientes a médicos internos de Darién

Ante este panorama, el titular del MINSA, fue enfático al señalar que la solución no es disminuir la exigencia del examen, sino fortalecer la formación de los futuros profesionales de la medicina.

El ministro de salud dijo que es fundamental mantener los estándares de evaluación. @TReporta

"No se va a hacer nada para bajar el puntaje. Lo que buscamos es que los estudiantes egresen de las Facultades de Medicina con los conocimientos necesarios para aprobar. Si eso no está ocurriendo, significa que algo debe mejorar en su formación", manifestó el ministro.

Boyd sostuvo que mantener los estándares de evaluación es fundamental para garantizar que quienes atenderán a la población panameña cuenten con la preparación necesaria para ejercer la profesión.

Universidad de Panamá obtuvo los mejores resultados

Entre las universidades participantes, la Universidad de Panamá (UP) registró el mayor porcentaje de aprobación. De 45 aspirantes evaluados, 29 aprobaron el examen y 16 no lograron el puntaje mínimo, para una tasa de aprobación del 64.44%.

La decana de la Facultad de Medicina de la UP, Oris Lam de Calvo, atribuyó estos resultados al nivel de exigencia académica, la selección de estudiantes, la calidad de la planta docente y el acompañamiento brindado mediante tutorías y apoyo psicológico. Además, respaldó la decisión de mantener e incluso elevar los estándares de evaluación.

"Debemos equipararnos con los estándares internacionales y podemos lograrlo", expresó.

De 45 aspirantes evaluados de la Universidad de Panamá, 29 aprobaron el examen. TReporta

La académica recordó que, mediante una publicación en la Gaceta Oficial del 9 de junio, el Consejo de Certificación en Medicina aprobó un incremento en el puntaje mínimo de aprobación, medida que comenzará a aplicarse en la próxima prueba programada para agosto.

Preocupa la falta de médicos especialistas

Durante sus declaraciones, el ministro Boyd también advirtió sobre el déficit de médicos especialistas que enfrenta el sistema de salud panameño, especialmente en áreas como anestesiología, ginecología, cardiología y otras especialidades.

Indicó que el Gobierno trabaja en ampliar la formación de médicos panameños y, de ser necesario, recurrirá a la contratación de especialistas extranjeros para atender la demanda de servicios de salud mientras se fortalece el recurso humano nacional.