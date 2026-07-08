Minsa pagará sobresueldos pendientes a médicos internos de Darién

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que adelanta las gestiones administrativas y presupuestarias para cancelar los sobresueldos pendientes de los médicos internos que prestan servicios en la provincia de Darién, mientras que el ministro Fernando Boyd Galindo reiteró que no se modificarán los estándares de aprobación del examen para el internado médico.

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Pago de sobresueldos por MINSA está en la etapa final

Boyd explicó que el proceso para cancelar los pagos pendientes se encuentra en su fase final y aseguró que la institución mantiene el compromiso de cumplir con las obligaciones económicas establecidas para el personal que labora en regiones de difícil acceso.

El ministro aclaró que el salario base de los médicos internos está al día y que el atraso corresponde únicamente al 40 % del sobresueldo que reciben quienes trabajan en zonas apartadas como compensación por las condiciones especiales de su labor.

Según Boyd, la demora obedece a limitaciones presupuestarias heredadas de la administración anterior, que dejó una deuda aproximada de B/.650 millones en el sector salud.

No obstante, señaló que esa deuda se ha reducido a poco más de B/.300 millones, lo que ha permitido avanzar en el cumplimiento de diversos compromisos financieros.

"Hemos estado detrás de esto hace varios meses; el retraso es por la situación presupuestaria, pero esperamos que se resuelva pronto", expresó el ministro. "Hemos estado detrás de esto hace varios meses; el retraso es por la situación presupuestaria, pero esperamos que se resuelva pronto", expresó el ministro.

Además, anunció que sostendrá una reunión con los médicos internos de Darién para explicar el estado del trámite presupuestario y el cronograma previsto para hacer efectivo el pago de los sobresueldos.