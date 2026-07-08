ACODECO: Ley 543 obligará a identificar el origen de los alimentos y si son sucedáneos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó sobre la entrada en vigencia de la Ley 543 del 7 de julio de 2026, una normativa que busca fortalecer el derecho de los consumidores a conocer el origen y la naturaleza de los productos alimenticios que adquieren.

La legislación, publicada en la Gaceta Oficial N.º 30,562, comenzará a regir un año después de su promulgación, periodo durante el cual los comercios deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.

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ACODECO: ¿Qué cambia con la Ley 543?

La nueva normativa establece que los establecimientos comerciales deberán identificar de forma visible si los alimentos son:

Productos nacionales.

Productos importados, indicando además el país de procedencia.

Productos sucedáneos o de imitación.

Además, los productos sucedáneos e imitaciones deberán mantenerse separados físicamente de los productos originales para evitar confusiones entre los consumidores.

También regula la venta de productos cárnicos

La ley dispone que los alimentos importados deberán venderse en las mismas condiciones en que ingresaron al país, conservando sus características y origen.

En el caso de los productos cárnicos congelados, estos no podrán ser descongelados ni modificados para comercializarse como si fueran productos frescos de origen nacional.

Acodeco realizará inspecciones

Como entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa, la Acodeco anunció que realizará verificaciones en:

Supermercados.

Minisúper.

Abarroterías.

Tiendas.

Mercados.

Otros establecimientos que comercialicen alimentos.

Las sanciones por incumplir las disposiciones relacionadas con la identificación, señalización, rotulación y separación de los productos oscilarán entre B/.1,000 y B/.15,000, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la reincidencia.

Habrá campañas de orientación

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, indicó que la nueva legislación busca garantizar que los consumidores cuenten con información clara y suficiente para tomar decisiones de compra.

La institución adelantó que desarrollará campañas informativas junto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa) para orientar tanto a consumidores como a los comercios sobre la aplicación de la ley.

Asimismo, exhortó a los agentes económicos a aprovechar el período de transición de un año para realizar las adecuaciones necesarias antes de que la normativa entre en vigor.